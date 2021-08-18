Руководство «Пари Сен-Жермен» недовольно поведением защитника Серхио Рамоса. Как сообщает Cadena Ser, испанец проявляет высокомерие по отношению к персоналу и партнерам по команде.

Игроки «ПСЖ» недовольны таким положением и не хотят мириться с завышенной самооценкой Рамоса. Если футболист не изменит свое поведение, главный тренер Маурисио Почеттино не сможет гарантировать ему место в стартовом составе.

Напомним, Рамос присоединился к «ПСЖ» в июле 2021 года, его действующее соглашение рассчитано до 2023 года. Испанец достался своему новому клубу бесплатно, так как покинул «Реал» на правах свободного агента. По оценке портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 10 миллионов евро.