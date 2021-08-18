Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что новичок команды Клаудиньо готовится к игре с «Уфой» в пятом туре Российской футбольной Премьер-Лиги.

«Да, он готовится. Все необходимые процедуры соблюдены, он готов играть», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Игра состоится в субботу, 21 августа, в Уфе и начнется в 18:00 по московскому времени.

Клаудиньо не попал в заявку за «Зенита» на предыдущий матч с «Локомотивом» (1:1), но прилетел с командой в Москву и наблюдал за игрой с трибуны. Бразильский полузащитник подписал с петербуржцами контракт на пять лет, до этого он выступал за «Ред Булл Брагантино». В составе сборной Бразилии хавбек стал чемпионом Олимпийских игр в Токио.