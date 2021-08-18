Российский нападающий Андрей Свечников подпишет новый контракт с «Каролиной Харрикейнз» на восемь лет, сообщает «Спорт-Экспресс».

Его трехлетнее соглашение истекло по окончании сезона-2020/21.

Напомним, Свечников был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года под общим вторым номером. В минувшем сезоне 21-летний российский форвард отыграл 55 матчей регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 42 (15+27) очка. Его показатель полезности при этом составил «+1». В плей-офф Свечников принял участие в 11 встречах, забросил две шайбы и сделал шесть результативных передач.

Свечников начинал карьеру в «Маскигон Ламберджэкс», затем провел год в канадском «Барри Кольтс». В НХЛ россиянин дебютировал в октябре 2018 года.