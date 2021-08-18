Игроки НХЛ смогут выступить на зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник.

«По моей информации, игроки НХЛ в итоге поедут на Олимпиаду. Потому что лига уже подписала коллективное соглашение с профсоюзом, по которому предусмотрено участие хоккеистов в зимних Играх в 2022 (Пекин) и 2026 (Милан) годах», — сказал источник.

Однако если хоккеист заболеет коронавирусом на Олимпиаде и будет вынужден пропустить матчи регулярного чемпионата НХЛ, то не получит деньги за этот период.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине будут проходить в период с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 по 2014 годы, а в 2018-м Лига не отпустила их на турнир.