Врач «Зенита» Владимир Хайтин может войти в медицинский штаб сборной России. Как сообщает пресс-служба петербуржцев, сегодня специалист получил приглашение от национальной команды.

Ранее стало известно, что из медицинского штаба сборной ушли Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский. Безуглов при этом продолжит работу в РФС.

Хайтин присоединился к «Зениту» в октябре 2014 года. Сначала он занимал должность врача по медицинской реабилитации, а в 2016 году стал врачом команды.

В 2013 году Хайтин закончил факультет спортивной медицины в СПбГУ, после чего закончил интернатуру по специальности «Травматология и ортопедия». Также специалист прошел переподготовку по направлениям «Физиотерапия» и «Медицинская реабилитация». В 2016 году Владимир закончил клиническую ординатуру по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина».

Кроме того, Хайтин обучался спортивной медицине в медицинской школе Гарварда. Он является кандидатом наук.