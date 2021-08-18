Полузащитник «Кана» Алексис Бека-Бека в скором времени может перейти в «Локомотив».

Как сообщает журналист Лоик Танзи на своей странице в «Твиттере», клубы еще не достигли окончательной договоренности по сделке, но переговоры движутся к завершению. Сам хавбек дал свое согласие на переход в «Локомотив».

Ранее СМИ писали, что руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник летал во Францию, чтобы договориться с игроком о переезде в Россию.

Бека-Бека является воспитанником «Кана», он может перемещаться с позиции полузащитника на позицию защитника. В минувшем сезоне он отыграл 27 матчей в Лиге 2 и Кубке Франции, где забил один гол и получил девять желтых карточек.