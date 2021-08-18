Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Во втором раунде он потерпел поражение от канадца Феликса Оже-Альяссима в трех сетах со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.

Спортсмены провели на корте 2 часа 54 минуты. За это время Хачанов пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и не использовал единственную возможность сделать брейк. Оже-Альяссим записал на свой счет 14 эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

Следующим соперником Оже-Альяссима станет итальянец Маттео Берреттини, который выбил из борьбы испанца Альберта Рамоса.

«Мастерс» в Цинциннтати продлится до воскресенья, 22 августа.