Российский футбольный союз (РФС) официально объявил, что генеральный менеджер сборной России Евгений Савин, а также врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули команду.

«Евгений Савин пришёл в сборную в 2007 году, с 2012 года работал в качестве менеджера национальной команды. Эдуард Безуглов занял позицию врача сборной в 2012 году, Михаил Бутовский — в 2014-м. При этом Эдуард продолжит работу в РФС в качестве председателя медицинского комитета. Благодарим специалистов за работу в сборной и желаем успехов в профессиональной карьере!» — гласит сообщение пресс-службы РФС.

Напомним, о том, что Безуглов и Бутовский покинут медицинский штаб сборной России, стало известно еще до официального объявления. У специалистов возникли разногласия с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом.

Ранее сообщалось, что Безуглов возглавил медицинский штаб ЦСКА. В сборной России 29-летний специалист работал на протяжении девяти лет. Также Безуглов сотрудничал с многими другими российскими спортсменами, например, работал над восстановлением прыгуньи в высоту Марии Ласицкене.