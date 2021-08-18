Авторитетный журналист Питер Уиндзор поделился мнением о будущем пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.

Эксперт считает, что финский гонщик сможет сохранить свое место в команде только в том случае, если выиграет несколько гонок в оставшейся части нынешнего сезона.

«Если он выиграет пять гонок и окажет помощь Льюису Хэмилтону в борьбе за чемпионство, всё ещё может измениться», — приводит слова Уиндзора GPblog со ссылкой на его канал в YouTube.

Если Боттас проведет оставшуюся часть сезона менее успешно, то Боттас, по мнению эксперта, продолжит карьеру в составе «Альфа Ромео».

Напомним, «Мерседес» может подписать контракт с пилотом «Уильямса» Джорджем Расселлом. В таком случае Боттасу придется искать новую команду.