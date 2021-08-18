В период с 9 по 12 сентября в итальянском Бергамо будет проходить турнир по фигурному катанию Lombardia Trophy 2021. Официальный сайт ISU опубликовал списки участников.

В мужском турнире примут участие Морис Квителашвили, Владимир Литвинцев, Константин Милюков, Даниэль Грассль, Ярослав Паниот и другие спортсмены. Ознакомиться с полным списком фигуристов можно на странице турнира на сайте ISU.

В число участниц женского турнира вошли Екатерина Куракова, Алиса Ли и Алексия Паганини. В танцах на льду выступят Сара Уртадо/Кирилл Халявин, Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко.

В России в этот период будут проходить контрольные прокаты.