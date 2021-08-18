Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков оценил свои шансы на попадание в сборную России.

«Думал об этом вопросе. Почему нет? Для этого нужно показывать хорошую игру. Это не общие слова. Как ещё попадать в сборную? Мне что, выйти и отбить мяч скорпионом? Только за счёт качественной игры ты можешь получить вызов в национальную команду. Да, возможно, мне нужно прыгнуть выше головы. Это реально. Дюпа смог — почему я не смогу?» — цитирует Кержакова «Матч ТВ».

Напомним, Кержаков присоединился к «Зениту» в 2015 году. В текущем сезоне голкипер принял участие в четырех матчах Российской Премьер-Лиги, а также в игре за Суперкубок России. Ранее футболист защищал цвета «Алании», «Волги», «Анжи», «Оренбурга» и др.

На данный момент Кержаков является основным вратарем «Зенита», поскольку клуб еще не усилился после ухода Андрея Лунева.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на предстоящие матчи отбора ЧМ-2022 пригласил трех вратарей: Маринато Гилерме, Юрия Дюпина, Александра Максименко и Сергея Песьякова.