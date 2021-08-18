СКА одержал победу над «Ак Барсом» в рамках турнира ТАНЕКО Кубок чемпионов. Игра проходила в Казани на «Татнефть-Арене» и завершилась со счетом 3:2 в овертайме.

Гости открыли счет на 8-й минуте встречи, большинство реализовал Игорь Ожиганов. До перерыва хозяева успели сравнять счет благодаря шайбе Александра Галимова.

Во втором периоде «армейцы» вновь реализовали численное преимущество, автором гола стал Линден Вей. «Ак Барс» ответил на это шайбой Марка Янчевского.

Третий период команды провели без результативных действий. В овертайме автором победной шайбы стал защитник СКА Степан Фальковский.