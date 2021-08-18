Российская легкоатлетка Мария Ласицкене не сможет выступить на американском этапе Бриллиантовой лиги из-за отсутствия визы. Об этом сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

«К сожалению, мы не смогли получить разрешение на въезд в США. Поэтому Мария пропустит американский этап. Благодарим всех, кто пытался нам помочь», — приводит слова Назаровой РБК.

Соревнования будут проходить в Юджине 21 августа. Ранее американское посольство из-за ответных мер России на санкции США сократило объем оказываемых консульских услуг и прекратило обрабатывать заявки на выдачу неиммиграционных виз, за исключением дипломатических поездок с 12 мая.

Напомним, на летних Олимпийских играх в Токио Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту.