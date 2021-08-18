Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов на презентации новой экипировки рассказал о своих партнёрах по команде.

«Самый смешной одноклубник? Пусть будет Реми Кабелла. С ним посмеяться проще всего. Но у нас сейчас крутой и классный коллектив, все свободно общаются, очень мало людей в команде, к которым нельзя подойти пошутить или зацепить как-то. Все проявляют открытость, и мне это нравится», — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале Puma.

Напомним, в текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге и пропустил шесть мячей. На данный момент подопечные Виктора Гончаренко занимают седьмое место в турнирной таблице, имея шесть очков после четырех туров.

На Евро-2020 Сафонов дебютировал за сборную России, однако не получил вызов в команду на предстоящие матчи отбора на ЧМ-2022.