Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Во втором раунде он одолел хорвата Марина Чилича в трех сетах со счетом 5:7, 6:3, 6:1.

Спортсмены провели на корте 2 часа. За это время Рублев девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта. Чилич записал на свой счет 11 эйсов, пять раз ошибся на подаче и сделал один брейк.

Следующим соперником Рублева станет либо француз Гаэль Монфис, либо австралиец Алекс де Минор. Сегодня они сыграют между собой во втором круге.

Напомним, «Мастерс» в Цинциннати продлится до воскресенья, 22 августа. Ранее с турнира вылетели россияне Аслан Карацев и Карен Хачанов.