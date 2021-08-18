16-летний нападающий СКА Матвей Мичков может дебютировать за основной состав «армейцев» на турнире имени Пучкова. Об этом рассказал главный тренер команды Валерий Брагин.

«Мичков был с нами на сборах в Сочи. Мы посмотрели на его состояние, он выглядел уставшим. Ожидаем его дебют на домашнем турнире», — приводит слова Брагина Sport24.

Турнир имени Пучкова будет проходить в Санкт-Петербурге в период с 25 по 29 августа.

Напомним, на недавнем победном для сборной России Кубке Глинки/Грецки форвард установил рекорд турнира по набранным очкам, заработав 13 баллов за результативность. 15 августа хоккеист прибыл в расположение СКА на сбор в Сочи.