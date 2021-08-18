Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Во втором раунде он одолел американца Маккензи Макдональда в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час. За это время Медведев десять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести возможных. Макдональд записал на свой счет один эйс, три раза ошибся на подаче и сделал один брейк.

Следующим соперником Медведева станет представитель Болгарии Григор Димитров, одолевший казаха Александра Бублика.

Напомним, ранее в третий круг вышел россиянин Андрей Рублев. Аслан Карацев и Карен Хачанов завершили выступление на турнире.