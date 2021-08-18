СКА встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым» во втором матче предсезонного турнира ТАНЕКО Кубок чемпионов. Игра будет проходить в Казани на «Татнефть-Арене» сегодня, 19 августа, и начнется в 13:00 по московскому времени.

Накануне подопечные Валерия Брагина встречались с казанским «Ак Барсом» и одержали победу со счетом 3:2 в овертайме. В составе «армейцев» по шайбе забросили Игорь Ожиганов, Линден Вей и Степан Фальковский.

«Салават Юлаев» стартовал на турнире с поражения, уступив магнитогорскому «Металлургу» со счетом 4:6. В составе уфимцев по разу отличились Степан Санников и Глеб Кузьмин, дубль оформил Александр Кадейкин.