Сборная России по пляжному футболу встретится с командой США в первом туре группового этапа чемпионата мира. Игра будет проходить в московских «Лужниках» сегодня, 19 августа, и начнется в 20:30 мск.

Сборные России и США попали в группу А, где их соперниками станут команды Парагвая и Японии. На турнире выступают 16 команд, разделенные на четыре группы. В четвертьфинал выйдут по две команды из каждого квартета.

Турнир, который пройдет с 19 по 29 августа, будет разделен на дневные и вечерние сеансы в групповом этапе и четвертьфиналах, по два матча в каждом сеансе. Оба полуфинала, а также матч за третье место и финал будут объединены в один сеанс.