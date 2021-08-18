Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признался, что хочет выступить на Олимпийских играх в Пекине.

Сегодня в СМИ появилась информация, что НХЛ отпустит хоккеистов на Олимпиаду. Однако если игрок во время турнира заболеет коронавирусом и пропустит матчи регулярного чемпионата НХЛ, то не получит за это деньги.

«Новости не читаю, восстанавливаю свои нервы, отдыхаю в лесу. Мечтаю ли сыграть на Олимпийских играх? Конечно, хочу сыграть, но от меня мало что зависит. Но если говорят — едем? Я вообще рад буду. Я никогда не участвовал, поэтому мне вдвойне приятно будет», — приводит слова Панарина Sport24.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине будут проходить в период с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 по 2014 годы, а в 2018-м Лига не отпустила их на турнир.