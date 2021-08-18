Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о целях на сезон-2021/22.

«Сейчас я хочу одного — попасть на Олимпийские игры. Это моя цель. Пока я готовлюсь в обычном режиме, не расслабляюсь, работаю — выжму из себя максимум в этом сезоне», — приводит слова Туктамышевой «Собака.ru».

По словам фигуристки, после олимпийского сезона она может переключиться на программы, в которых можно будет реализовать шоу. По ее мнению, в таких постановках показать себе легче, чем в соревновательных программах.

Напомним, 24-летняя Туктамышева тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина. В минувшем сезоне она впервые за шесть лет выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль.