Рублев и Медведев вышли в третий круг «Мастерса» в США, СКА обыграл «Ак Барс». Эти и другие новости дня — в дайджесте Неваспорт за 18 августа.

Рублев и Медведев вышли в 3-й круг «Мастерса» в Цинциннати

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев вышли в третий круг «Мастерса» в Цинциннати. Во втором раунде Рублев за два часа обыграл хорвата Марина Чилича, а Медведев за час одолел американца Маккензи Макдональда.

СКА обыграл «Ак Барс» на ТАНЕКО Кубке чемпионов

Петербургский СКА с победы стартовал на предсезонном турнире ТАНЕКО Кубок чемпионов в Казане. Армейцы обыграли «Ак Барс» со счетом 3:2 в овертайме. В составе победителей отличились Игорь Ожиганов, Линден Вей и Степан Фальковский.

НХЛ отпустит хоккеистов на Олимпиаду

Игроки НХЛ смогут выступить на зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году. «Лига уже подписала коллективное соглашение с профсоюзом, по которому предусмотрено участие хоккеистов в зимних Играх в 2022 (Пекин) и 2026 (Милан) годах», — сказал источник телеканала «Матч ТВ».

Ласицкене не выступит на турнире в США из-за визы

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не сможет принять участие в американском этапе Бриллиантовой лиги, который будет проходить в Юджине на этой неделе. Спортсменка не получила разрешение на въезд.

Врач Безуглов покинул сборную России

Российский футбольный союз (РФС) официально объявил, что генеральный менеджер сборной России Евгений Савин, а также врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули команду.