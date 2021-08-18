Рублев и Медведев вышли в третий круг «Мастерса» в США, СКА обыграл «Ак Барс». Эти и другие новости дня — в дайджесте Неваспорт за 18 августа.
Рублев и Медведев вышли в 3-й круг «Мастерса» в Цинциннати
Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев вышли в третий круг «Мастерса» в Цинциннати. Во втором раунде Рублев за два часа обыграл хорвата Марина Чилича, а Медведев за час одолел американца Маккензи Макдональда.
СКА обыграл «Ак Барс» на ТАНЕКО Кубке чемпионов
Петербургский СКА с победы стартовал на предсезонном турнире ТАНЕКО Кубок чемпионов в Казане. Армейцы обыграли «Ак Барс» со счетом 3:2 в овертайме. В составе победителей отличились Игорь Ожиганов, Линден Вей и Степан Фальковский.
НХЛ отпустит хоккеистов на Олимпиаду
Игроки НХЛ смогут выступить на зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году. «Лига уже подписала коллективное соглашение с профсоюзом, по которому предусмотрено участие хоккеистов в зимних Играх в 2022 (Пекин) и 2026 (Милан) годах», — сказал источник телеканала «Матч ТВ».
Ласицкене не выступит на турнире в США из-за визы
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не сможет принять участие в американском этапе Бриллиантовой лиги, который будет проходить в Юджине на этой неделе. Спортсменка не получила разрешение на въезд.
Врач Безуглов покинул сборную России
Российский футбольный союз (РФС) официально объявил, что генеральный менеджер сборной России Евгений Савин, а также врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули команду.
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