Петербургский СКА сегодня, 19 августа, сыграет против уфимского «Салавата Юлаева» в рамках второго тура предсезонного турнира TANECO Кубок чемпионов в Казани.

Игра состоится на стадионе «Татнефть-Арена» и начнётся в 13:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию этого матча можно будет найти на официальном сайте СКА здесь.

Накануне подопечные Валерия Брагина встречались в рамках этого же турнира с казанским «Ак Барсом» и одержали победу со счётом 3:2 в овертайме. В составе «армейцев» по шайбе забросили Игорь Ожиганов, Линден Вей и Степан Фальковский.

«Салават Юлаев» в первом туре играл с магнитогорским «Металлургом» и потерпел поражение со счётом 4:6. В составе уфимцев по разу отличились Степан Санников и Глеб Кузьмин, дубль оформил Александр Кадейкин.