Игрок молодежной сборной Афганистана по футболу Заки Анвари погиб при попытке сбежать из страны на американском самолете.

Информацию об этом сообщает журналист Independent Persian Бабак Тагвай в своем аккаунте в «Твиттере».

По информации Тагвая, Анвари пытался покинуть страну, забравшись в отсек шасси транспортного самолета ВВС США, но не выжил. Части его тела позднее нашли в этом отсеке. По предварительной информации, футболист пытался привязать себя к самолету веревкой.

Напомним, ранее боевики «Талибана», террористической организации, которая запрещена в РФ, вошли в столицу Афганистана Кабул и объявили об «окончании войны» в стране. Этому поспособствовал прошедший до этого вывод американских войск из Афганистана, которые находились в стране 20 лет.