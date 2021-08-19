Мужская сборная России по пляжному футболу сегодня, 19 августа, проведёт стартовую встречу на чемпионате мира в Москве, в соперниках — сборная США.

Игра будет проходить в московских «Лужниках» сегодня, 19 августа, и начнётся в 20:30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна здесь:

Также в группу А к сборным России и США попали команды Парагвая и Японии. Каждая команда в группе сыграет с каждой. В общей сложности участие в турнире принимают 16 команд. В четвертьфинал смогут выйти по две команды из каждой группы. Матчи проходят как в дневных, так и в вечерних сеансах.

Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве проводится с 19 по 29 августа на территории спортивного комплекса «Лужники».