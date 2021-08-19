Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Тарьей Бё получил сотрясение мозга из-за падения во время шоу-гонки в немецком Висбадене — City Biathlon Wiesbaden.

Информацию об этом сообщает TV2. Сообщается, что Тарьей Бё дважды упал во время гонки из-за того, что у него отстёгивались крепления на лыжероллерах. Соревнования прошли в воскресенье, 15 августа.

«Из-за падения я потерял сознание. Сегодня уже немного лучше, но понедельник и вторник были абсолютно ужасными», — отметил Бё, добавив, что у него болела голова и из-за ссадин было трудно спать. Биатлонист признался, что просыпался в поту, его бросало то в жар, то в холод.

«Когда я упал на землю, я подумал, что проведу в гипсе месяца три. Мне очень повезло, что я ничего не сломал», – рассказал Бё.