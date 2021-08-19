Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что у него в портфеле есть акции его промоушена.

Слова спортсмена цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Я уже вместе с UFC. Они вышли на IPO. Небольшую, но определённую часть я там имею. Я вижу в UFC очень большие перспективы», — отметил Хабиб.

Также боец рассказал о том, как именно приобрёл эти акции. «Купил или подарили? Я не большой любитель подарков, поэтому правильнее будет сказать, что купил», – сказал Нурмагомедов.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов выступал в UFC до 2020 года. В октябре 2020 года Хабиб одержал победу над Джастином Гэтжи, в третий раз защитив свой чемпионский пояс, а затем объявил о завершении карьеры.