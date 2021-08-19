Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго может перебраться в чемпионат Италии по футболу.

По данным журналиста Джанлуиджи Лонгари, которые он разместил в своём «твиттере», переговоры о переходе Жиго продолжает вести «Торино». За трансфер футболиста клуб может заплатить до 4 миллионов евро.

Напомним, Самуэль Жиго выступает за московский «Спартак» с 2018 года, до этого он играл за различные клубы в чемпионатах Бельгии и Франции. Нынешний контракт Жиго со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее в российском футболе возникла дискуссия о том, стоит ли натурализовывать Самуэля Жиго для сборной России по футболу. Почётный президент РФС Вячеслав Колосков положительно высказался на этот счет.