В Федерации футбола Кипра рассказали о том, кто сможет посетить матч между футбольными сборными Кипра и России в отборе на ЧМ-2022.

Проведение матча запланировано на 4 сентября в Никосии.

Заявление пресс-службы Федерации цитирует агентство ТАСС.

«Согласно правилам УЕФА, из-за ситуации с COVID-19 запрещено продавать билеты болельщикам гостевых команд», — отметили в пресс-службе, добавив, что билеты смогут купить только люди, которые постоянно проживают на Кипре и полностью вакцинировались, а также имеют карту болельщика, которую выдаёт Спортивная организация Кипра.

Пока неизвестно, какое количество местных болельщиков будет допущено на трибуны стадиона — в федерации эту информацию не уточнили.

Напомним, также в сентябре сборная России сыграет с Хорватией и Мальтой.