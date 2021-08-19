В Федерации футбола Кипра рассказали о том, кто сможет посетить матч между футбольными сборными Кипра и России в отборе на ЧМ-2022.
Проведение матча запланировано на 4 сентября в Никосии.
Заявление пресс-службы Федерации цитирует агентство ТАСС.
«Согласно правилам УЕФА, из-за ситуации с COVID-19 запрещено продавать билеты болельщикам гостевых команд», — отметили в пресс-службе, добавив, что билеты смогут купить только люди, которые постоянно проживают на Кипре и полностью вакцинировались, а также имеют карту болельщика, которую выдаёт Спортивная организация Кипра.
Пока неизвестно, какое количество местных болельщиков будет допущено на трибуны стадиона — в федерации эту информацию не уточнили.
Напомним, также в сентябре сборная России сыграет с Хорватией и Мальтой.
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