Российский биатлонист Карим Халили рассказал о своём выступлении в шоу-гонке «Сити Биатлон Висбаден» в Германии.

Слова Халили цитирует портал «Спорт-Экспресс». По словам биатлониста, организаторы ещё в апреле прислали в СБР приглашение для него, и он сразу согласился.

«Приятно участвовать в таком классном событии. Особенно когда на фоне пандемии мы уже почти привыкли выступать без болельщиков, а тут все было как в старые добрые времена», — отметил Халили, добавив, что все биатлонисты общались друг с другом и все прошло хорошо.

«Я немного переживал поначалу, как буду выглядеть на фоне лидеров мирового биатлона. Но уже когда туда приехал, почувствовал себя абсолютно комфортно», — подчеркнул Халили, добавив, что занять второе место было хорошим результатом в такой компании.