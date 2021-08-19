Очень много шума в фигурном катании наделали новые правила ISU: в Международном союзе конькобежцев решили допустить к соревнованиям фигуристов, которые сменили пол. Из мужского одиночного теперь можно переходить в женское катание и наоборот — из женского в мужское, но по определённым правилами (это касается гормонотерапии и уровня тестостерона).

Около 10 лет назад на мировой арене соревновался фигурист-одиночник из США Элиот Халверсон. Он достиг определённого успеха на юниорском уровне, но если бы продолжал соревноваться сейчас — вполне мог бы перейти в другую категорию — ведь сейчас он определяет себя как женщину.

Чего Элиот добился в фигурном катании?

Элиот родился в Колумбии, но уже скоро был усыновлён семьёй из штата Миннесота. В интервью федерации фигурного катания США Элиот рассказывал, что уже в три года знал и был способен сказать, что он — не мальчик, что есть что-то, что отличает его от других детей. Он переодевался в женские платья в детстве и был тем, кем он хотел быть — архивные видео можно найти в его «Инстаграме».

Тренером Элиота был Тед Энгелькинг, однако также фигурист посещал тренировочные лагеря других специалистов — в частности и нашего прославленного тренера Алексея Мишина. Это выливалось в весьма недурные результаты на юниорском уровне: Элиот стал чемпионом США среди новисов и среди юниоров, а также взял две бронзы на этапах серии Гран-при среди юниоров.

Среди других фигуристов Халверсон выделялся с самого начала, причём не техническими данными. Он отлично владел вращением бильман с 11 лет (которое обычно исполняют только девушки), исполнял длинные красивые спирали в программах, носил яркие и блестящие костюмы для своих программ.

Почему завершил/а карьеру?

В 2010-м году у Халверсона обострилась травма спины (кто знает, возможно и из-за постоянного исполнения бильмана), из-за этого фигурист полностью пропустил сезон-2010/11. Спортсмен планировал вернуться к карьере в сезоне-2011/12, однако этого так и не произошло.

И травмы, как кажется сейчас, были не единственной причиной для ухода.

«Я понял, что комьюнити фигурного катания не было моей семьей», — отмечает сейчас Халверсон, добавляя, что люди вокруг него судачили из-за того, какую одежду он носил и как выглядел. «Гомофобия и трансфобия, которые продолжаются в фигурном катании, безудержны», — говорит Элиот в интервью Федерации.

Кто Элиот сейчас?

Халверсон продолжительное время живёт в Нью-Йорке и работает тренером по фигурному катанию, а также ставит юным спортсменам программы.

Сейчас Элиот называет себя «небинарным/ой» (специальный общий термин для всех, кто не считает себя мужчиной или женщиной), а также использует местоимение «она» в своём отношении. По словам фигуриста, в нем присутствуют и мужские, и женские черты, так называемый переменчивый микс из разных сторон.

«Я чувствую себя в безопасности, в счастье и в комфорте, когда презентую себя как женщина», — отмечает Элиот.

Смогла бы Элиот соревноваться по новым правилам?

Переход из одной категории в другую теперь регламентируется ISU. И если для того, чтобы соревноваться в мужской категории тем, кто сменил женский пол на мужской, практически ничего не требуется (только вернуться в свою категорию после гормонотерапии не получится).

Элиот Халверсон определяет себя как небинарную персону и мы не знаем, делала ли она какие-то операции по перемене пола — а в женской категории трансгендерам необходимо удерживать определенный уровень тестостерона. Так что вряд ли бы у Элиот получилось без особых усилий соревноваться в женском одиночном. Зато у неё отлично получается быть примером для тех, кто в этом нуждается.