«Барселона» определила судьбу 10-го номера, который освободился после ухода из команды аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Как сообщает издание Diario Sport, никто из игроков «Барселоны» не будет носить этот номер в сезоне-2021/22. В клубе решили не отдавать кому-либо 10-й номер, а при необходимости его сможет носить молодой футболист из академии клуба.

Ранее в испанских СМИ получила распространение информация, что 10-й номер может взять себе бразилец Коутиньо.

Напомним, Лионель Месси — воспитанник «Барселоны», он постоянно выступал за основную команду с 2004 года. Сначала Месси носил 30-й номер, затем 19-й, а затем ему отдали 10-й. Сейчас Месси является игроком французского клуба «Пари Сен-Жермен».