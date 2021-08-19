Канадский фигурист, призёр этапов серии Гран-при Киган Мессинг показал, как исполняет на тренировке один из сложнейших четверных прыжков — квад-лутц.

В своём «Инстаграме» в разделе «сторис» Мессинг выложил видео с исполнением прыжка в низкий выезд, подписав его фразой: «Сделал одну вещь сегодня».

Отметим, Киган Мессинг ранее выступал за США, однако осенью 2014 года он сменил спортивное гражданство и начал представлять Канаду, родину своей матери. За свою карьеру Мессинг принимал участие в нескольких чемпионатах мира и четырех континентов, а также был на Олимпийских играх.

Лучшие результаты Мессинга на международных соревнованиях — 4-е место на чемпионате четырех континентов и 6-е место на чемпионате мира.