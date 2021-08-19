Российский пловец, двукратный призёр Олимпийских игр в Токио Климент Колесников высказался о своём выступлении на Олимпиаде и грядущих соревновательных планах.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Колесников сказал, что выиграть золото на Олимпиаде было более чем реально. «Сейчас уже воспринимаю Игры как обычный старт. Прошло и прошло. Если буду вспоминать — только грустными одинокими вечерами», — отметил спортсмен, добавив, что он пока не дошёл до просмотра своих дистанций.

По словам Колесникова, ему впервые было так тяжело психологически, когда накрывал мандраж после первых выступлений. «Когда осознаешь, что ты 18 лет плавал — и не хватило чуть-чуть. Но я уже думаю о следующих соревнованиях. Хочу поехать в Париж и добиться своего», — сказал пловец.