Российский пловец, призер Олимпийских игр Климент Колесников высказался о негативе со стороны болельщиков, с которыми сталкивается в соцсетях.

В интервью «Спорт-Экспресса» Колесников отметил, что негатива льется много и из-за этого ему обидно, потому что люди очень агрессивные и странные.

«Можно долго о них плохо выражаться. В один день они с тобой, в другой тебя продали и болеют за американцев. Таким людям счастья, здоровья. Мне-то наплевать, пусть льют хоть трехэтажным», — сказал Колесников, добавив, что ему удивительно наблюдать тот факт, что его критикуют за то, что сборная поехала на Олимпийские Игры без флага.

«Откровенно — человек сидит на диване и не занимался тем, что делаю я 18 лет. Пахал. Не нравится — окей, не смотри. Ну, зато можно зайти и наслаждаться срачем, как один другого поливает», — сказал Колесников, добавив, что на спортсменах вымещают злобу из-за личных проблем, однако ничего не дает права так относиться к людям. «Мы как Рамзан Кадыров — найдем их всех», — пошутил Колесников.