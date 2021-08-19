Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич получил несерьёзную травму в матче 4-го тура Российской Премьер-лиги против «Ростова» и сможет участвовать в следующей игре.

Информацию об этом сообщает «Москва.ру».

Как заявил агент футболиста Тончи Мартич, повреждение Влашича оказалось лёгким. На 67-й минуте матча против «Ростова» Влашич покинул поле, но проведённое позже медобследование показало, что у Влашича обыкновенный ушиб. По словам Мартича, Влашич в обычном режиме готовится к следующей встрече.

На субботу, 21 августа, запланирован матч пятого тура РПЛ между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом», он состоится на «ВЭБ-арене» в Москве. Пока ЦСКА занимает 8-е место в таблице РПЛ с шестью очками после двух туров. «Ахмат» идёт девятым — у команды также 6 баллов.