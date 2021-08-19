За последние сутки в России было обнаружено 21 058 новых случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В общей сложности, было сделано более 173,6 млн тестов на коронавирус за все время пандемии. Выявлено было 6 684 531 случаев заражения по всей стране, выздоровело уже 5 963 054 человека. Ещё 173 700 человека не смогли победить болезнь и скончались.

В Москве за последние сутки стало известно о 2142 новых случаях заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 1563 новых заболевших за день. В Московской области известно о 949 новых заражённых.

Общее число заболевших коронавирусом составляет более 209 миллионов человек во всем мире. Число жертв уже достигло отметки в 4,39 млн человек.