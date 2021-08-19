На Летних Олимпийских играх 2024 года в Париже официально не будут проводиться соревнования в трех видах спорта — карате, софтбол и бейсбол.

Решение об исключении этих видов спорта было принято еще этой зимой. Сегодня, 19 августа, был опубликован список из 32 видов спорта, медали в которых будут разыгрываться на Олимпиаде в Париже — софтбола, бейсбола и карате в нем нет.

Напомним, медали в видах карате разыгрывались только на Летних Олимпийских играх в Токио. Софтбол и бейсбол были олимпийскими видами спорта до 2008 года, затем на двух олимпиадах — в Лондоне и в Рио-де-Жанейро этих видов не было, а в Тоико-2020 их вернули.

В список олимпийских видов спорта был включен брейк-данс — в Париже-2024 медали в этом виде будут разыграны впервые в истории игр.