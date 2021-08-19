Российский полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов мог перебраться в турецкий чемпионат, но сделка не состоялась.

Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат». По данным источника, «Краснодар» не отпустил игрока в турецкий «Коньяспор», из которого пришло предложение об аренде с правом выкупа.

«Краснодар» отказался включать право выкупа в сделку. Из-за этого переговоры пока приостановлены», – цитирует портал слова источника.

Отметим, сейчас Магомеду-Шапи Сулейманову 21 год, он является воспитанником футбольного клуба «Краснодар». За основную команду «Краснодара» Сулейманов дебютировал еще в 2017 году. С 2019 года Магомед-Шапи Сулейманов вызывается в молодежную сборную России по футболу, в основную команду он пока вызов не получал.