Российские гимнастки Дина и Арина Аверины планируют выступать на чемпионате мира по художественной гимнастике 2021 года в Японии.

Об этом сообщила Дина Аверина в интервью РИА Новости.

«Пока до чемпионата мира да, будем готовиться. Если он состоится», — сообщила Аверина в ответ на вопрос о продолжении спортивной карьеры.

Чемпионат мира по художественной гимнастике запланирован на октябрь 2021 года. Место проведения — город Китакюсю, Япония.

Напомним, в августе сестры Аверины принимали участие в Летних Олимпийских играх в Токио в Японии, и Дина, и Арина принимали участие в индивидуальном многоборье. Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр, Арина Аверина расположилась на четвертом месте.