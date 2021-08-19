Российская синхронистка, семикратная олимпийская чемпионка и 21-кратная чемпионка мира Светлана Ромашина была рекомендована кандидатом в комиссию спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Информацию об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Олимпийский комитет России. Ромашину рекомендовала комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). Для выдвижения в комиссию спортсменов Европейских олимпийских комитетов (EOК) был рекомендован фигурист Джонатан Гурейро. Обе кандидатуры определялись голосованием на заседании комиссии спортсменов ОКР, председателем которой является фехтовальщица Софья Великая.

«Хочется грамотно представлять и защищать интересы наших спортсменов. Теперь у меня, надеюсь, появится больше времени для участия в этих процессах», — отметила Ромашина.