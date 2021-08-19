Узбекский полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов вновь отправился в «Уфу» на правах аренды.

Информация об этом сообщает официальный сайт московского клуба. Урунов отправится в аренду до окончания сезоне-2021/22, в соглашении прописано право выкупа, при этом если сойдутся определённые условия, то выкуп игрока для «Уфы» станет обязательным.

Перед сезоном-2020/21 Остон Урунов перешел в «Спартак» именно из уфимского клуба, стоимость трансфера составила миллион евро. Генеральным директором «Спартака» в этот момент был Шамиль Газизов, который был знаком с Уруновым по работе в «Уфе».

После этого Остон Урунов отправился в бывший клуб в аренду и провёл там какую-то часть сезона. За «Спартак» Урунов сыграл восемь матчей.