Международная федерация гимнастики сделала официальное заявление с утверждением результатов соревнований в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Заявление федерации появилось в ее соцсетях.

«Международный технический комитет по художественной гимнастике, проанализировав компоненты оценок прошедших соревнований, не выявил предвзятость или неправильность судейских решений на Олимпиаде в Токио», — говорится в заявлении федерации, таким образом, распределение мест на Олимпиаде в Токио в художественной гимнастике как в индивидуальном, так и в командном турнире честное и непредвзятое.

«Мы задаём высокий критерий отбора для высококвалифицированных и наиболее беспристрастных судей. Мы довольны их работой на Олимпиаде», — гласит заявление.

Соревнования в индивидуальном многоборье выиграла израильтянка Линой Ашрам, соревнования в групповом многоборье — команда Болгарии.