Стало известно, кто рассудит «Уфу» и петербургский «Зенит» в матче пятого тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Согласно информации на официальном сайте РФС, главным арбитром встречи станет Павел Шадыханов. Помогать ему на боковых линиях будут Владислав Назаров и Антон Кобзев. Резервным арбитром матча назначен Дмитрий Стрельцов.

Арбитром на системе VAR будет Анатолий Жабченко, его ассистентом выступят VAR — Дмитрий Чельцов. инспектор матча — Геннадий Куличенков.

Напомним, игра «Уфа» — «Зенит» состоится в субботу, 21 августа. Начало матча назначено на 18:00 по московскому времени. Изначально матч должен был стартовать на два часа раньше, но время поменяли из-за прогноза аномальной жары. Игра состоится на стадионе «Нефтяник» в Уфе.