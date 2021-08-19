В леверкузенский «Байер» поступило приглашение от Российского футбольного союза на вызов вратаря Андрея Лунева в состав сборной России.

Информацию об этом сообщил представитель Лунева Антон Смирнов в своём телеграм-канале. Данных от РФС о вызове Лунева в национальную команду на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022 пока не поступало.

Изначально РФС объявил о том, что в сборную вызвано четыре вратаря: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»). Из тех, кто вызывался на Евро-2020, в составе остался только Юрий Дюпин, который провел все три матча турнира на скамейке.

Летом 2021 года Андрей Лунев в качестве свободного агента ушел в леверкузенский «Байер». Ранее он выступал за петербургский «Зенит».