Итальянский вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма объяснил своё решение покинуть «Милан» летом 2021 года.

Слова голкипера цитирует SportMediaset. Игрок отметил, что провел в «Милане» 8 лет и пережил с клубом много прекрасных моментов.

«Я по-прежнему люблю «Милан» и с огромным уважением отношусь к работающим там людям и болельщикам. Но в жизни необходимо принимать решения, и у нас разные амбиции», — сказал Доннарумма, добавив, что навсегда останется фанатом «Милана».

По словам Доннаруммы, для роста ему необходимы были перемены, чтобы он стал сильнее и лучше.

«Клянусь, что когда я уходил из «Милана», я не контактировал с другими командами, но был уверен, что если хорошо проведу Евро, кто-нибудь на меня выйдет», — отметил голкипер.