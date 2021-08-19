Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов подтвердил информацию о том, что голкипер «Байера» Андрей Лунев получил вызов в сборную России.

Слова Кафанова цитирует портал Metaratings. «Мы отправляли письмо в «Байер» ещё позавчера, не на ту почту пришло сначала», — сообщил тренер.

По словам Кафанова, пока он не знает, кто из вратарей какой номер в сборной получит, поэтому Лунев не будет ни третьим, ни пятым вратарём.

«Просто планируем включить Лунева в список как одного из четверых вратарей на ближайший сбор. Но на данный момент, да, он один из пяти вратарей в расширенном списке», – сказал Кафанов.

Напомним, также вызов в сборную России получили Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»).