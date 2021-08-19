Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своем походе в парк аттракционов в Цинциннати после вылета с «Мастерса».

В интервью ATPtour теннисист рассказал, что отправился в парк Kings Island с женой, когда вылетел в первом круге «Мастерса» и ему было очень страшно. Медведев отметил, что побаивается различных горок, однако сказал себе, что все будет нормально, ведь он же взрослый.

«В Цинциннати есть парк аттракционов – Мы с моей женой, которая тогда была моей девушкой, как-то пошли туда после того, как я проиграл матч – по-моему, первого круга. Мне было довольно страшно. Мне нравятся развлечения на воде, но всяких горок я побаиваюсь.

«У меня в карманах шортов были телефон и кошелек, и я не ожидал, что будет так круто, так что карманы не держал. Наверное, это была самая адская поездка в моей жизни. Не наверное – точно», — сказал Медведев, добавив, что телефон он потерял, а кошелек с документами остался при нем.