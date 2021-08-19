Новичок петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал о своей игровой позиции.

«Для меня привычнее выступать в роли атакующего полузащитника. Но у меня есть опыт игры и крайнего нападающего, и центрального полузащитника. Где меня увидит главный тренер, там я буду готов выходить и отдавать всего себя команде», – приводит слова бразильца «Спорта День за Днем».

Напомним, Клаудиньо присоединился к «Зениту» в августе текущего года, его контракт с сине-бело-голубыми подписан на пять лет. Футболист не попал в заявку на предыдущий матч РПЛ с «Локомотивом», но прибыл с командой в Москву и следил за игрой с трибун. По словам Сергея Семака, бразилец готовиться сыграть с «Уфой».

На летних Олимпийских играх в Токио Клаудиньо помог сборной Бразилии завоевать золотые медали. До перехода в «Зенит» он выступал в «Ред Булл Брагантино».