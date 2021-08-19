Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, отреагировала на решение FIG признать судейство на Олимпийских играх в Токио объективным.

В четверг, 19 августа, FIG заявила, что в судействе на Олимпиаде не выявлено нарушений. Победу в личном многоборье одержала израильтянка Линой Ашрам, россиянка Дина Аверина стала второй.

«Другого ответа мы не ожидали. Если бы ожидали другой ответ, мы бы и не делали такой запрос, поскольку ответ FIG был бы дан сразу на Олимпийских играх, когда произошла несправедливая оценка, которая всколыхнула весь мир», — приводит слова Винер-Усмановой РИА «Новости».

Специалист добавила, что ничего не слышала об угрозах в адрес судей, и подчеркнула, что от российской стороны не исходило никаких личных претензий.

«Мы тоже собираем документы, делаем анализ по выставлению оценок. Мы готовим материалы, которые предъявим, мы это так не оставим. Мы не остановимся, подадим протест. Мы не глупые, чтобы на пустом месте собирать скандал. Мы знаем на 100%, что мы правы», — добавила Винер-Усманова.

По словам тренера, у российской стороны есть своя доказательная база того, что на Олимпиаде были допущены серьезные нарушения.

Напомним, завоевавшая золотую медаль Ашрам допустила потерю предмета в упражнении с лентой. Дина Аверина выступила без серьезных ошибок.